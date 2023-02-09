Пользователи ряда стран столкнулись со сбоями в работе YouTube

С неполадками столкнулись жители Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Испании, Франции и Мексики. Отмечается, что порталу приходит все больше жалоб и от граждан других стран. По словам пользователей, сбои фиксируются как в работе приложения, так и сайта YouTube.