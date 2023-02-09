Пользователи ряда стран столкнулись со сбоями в работе YouTube

Сбои в работе онлайн-видеохостинга YouTube фиксируются в нескольких государствах. Соответствующая информация появилась на странице портала downdetector.com, отслеживающего неполадки в функционировании интернет-ресурсов.
С неполадками столкнулись жители Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Испании, Франции и Мексики. Отмечается, что порталу приходит все больше жалоб и от граждан других стран. По словам пользователей, сбои фиксируются как в работе приложения, так и сайта YouTube.
Ранее российские пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса». По их словам, посещение разделов «Музыки», «Карт», «Кинопоиска» оказалось невозможным.