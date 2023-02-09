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Байден снова заявил о намерении выдвигаться на новый президентский срок

Политика
Байден снова заявил о намерении выдвигаться на новый президентский срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен принять участие в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Об этом он лично рассказал в интервью телеканалу PBS.

Примечательно, что Байден уже заявлял о намерении выдвигаться на новый срок. Однако хозяин Белого дома до сих пор не объявлял об этом официально. По словам Байдена, он не считает свой возраст проблемой. Президент также отметил, что если бы у него были какие-либо проблемы со здоровьем, он бы сообщил об этом американцам.

«Я не принял этого решения (выдвигаться в президенты). У меня есть такое намерение, полагаю, но я еще не принял твердого решения», — добавил Байден.

Ранее американский президент заявил о готовности США работать с Китаем. Однако Байден подчеркнул, что Вашингтон пресечет любые попытки посягательства на собственную суверенность.
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