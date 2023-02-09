Байден снова заявил о намерении выдвигаться на новый президентский срок

Примечательно, что Байден уже заявлял о намерении выдвигаться на новый срок. Однако хозяин Белого дома до сих пор не объявлял об этом официально. По словам Байдена, он не считает свой возраст проблемой. Президент также отметил, что если бы у него были какие-либо проблемы со здоровьем, он бы сообщил об этом американцам.

