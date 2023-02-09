Sky News: Запад не помогает Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Запад отказался помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясений. При этом в Турцию США направили как денежные средства, так и технику, сообщила советник президента страны Бусейна Шаабан.
Как уточнял ранее минздрав Сирии, в результате землетрясений погибли 1,2 тысячи человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше двух тысяч человек. Слова Шаабан передает телеканал Sky News.
«К сожалению, Запад заботят только те районы Сирии, которые контролируются террористами…, ему нет дела до районов, в которых проживает большинство сирийцев», — отметила советник президента.
Тем временем свою помощь Сирии предложила Россия. Спасатели МЧС уже работают на месте происшествия.