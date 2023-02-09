Татьяна Орлова вернется к роли секретарши Тамары в новом сезоне «Папиных дочек»

Секретарша Тамара Кожемятько снова будет радовать зрителей сериала «Папины дочки». Персонаж Татьяны Орловой был популярен на протяжении предыдущих сезонов проекта, сообщает Start.
Съемки новых «Папиных дочек» стартовали в январе текущего года. Известно, что на экране снова появятся Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Александр Олешко (олигарх Василий Федотов).
Создатели телесериала решили вернуть в проект эксцентричную Тамару Кожемятько, которая запомнилась зрителям в качестве секретаря главы семейства Васнецовых. Возвращаясь на съемочную площадку, Орлова испытала необычное чувство.
«Как будто вы были в Париже много лет назад, а теперь вернулись — и воспринимаете город иначе. Это не ностальгия», — приводит слова актрисы «Газета.Ru».
В сериал вернется актриса Нонна Гришаева, исполнившая роль Людмилы Васнецовой. На днях знаменитость поделилась кадрами со съемок новых «Папиных дочек».