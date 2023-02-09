Татьяна Орлова вернется к роли секретарши Тамары в новом сезоне «Папиных дочек»

Съемки новых «Папиных дочек» стартовали в январе текущего года. Известно, что на экране снова появятся Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Александр Олешко (олигарх Василий Федотов).