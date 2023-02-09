Бородина опубликовала фото новорожденной дочери Орловой

Экс-участница «Дома-2» Ксения Бородина после возвращения из Дубая поделилась фотографией дочери Ольги Орловой. Девочку назвали Анной.
Бородина нанесла визит Орловой практически сразу после родов. Бывшая солистка группы «Блестящие» еще находится в медицинском учреждении.
Известная телеведущая привезла цветы и подарки для певицы. После этого она сделала несколько снимков Анны и выложила в соцсети. Бородина заметила, что тоже была бы не против стать мамой маленького ребенка.
Сама Орлова находится не в лучшем состоянии после родов. Звезда пожаловалась на отеки и необходимость регулярно делать уколы. Из-за этого не получается отдохнуть как следует. При этом новорожденная пребывает в полном здравии.
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