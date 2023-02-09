Сноуден напомнил о прошлых «заслугах» США после расследования о взрывах на «СП»

Журналист пришел к выводу, что операция была подготовлена во время учений НАТО Baltops летом 2022 года. Тогда американские водолазы установили на газопроводах взрывчатку, и через три месяца ее активировали норвежцы. Херш допускает, что президент США Джо Байден обсуждал диверсию с командой по нацбезопасности больше девяти месяцев.