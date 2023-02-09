Сноуден напомнил о прошлых «заслугах» США после расследования о взрывах на «СП»

Расследование о взрывах на российских трубопроводах «СП» заставляет задуматься о прошлых «заслугах» американской правящей элиты. Такое мнение высказал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
Американец отреагировал на материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Журналист указал на причастность Белого дома к терактам на «Северных потоках».
Согласно статье Херша, в подготовке диверсии на трубопроводах участвовали сотрудники ЦРУ. Именно рабочая группа ведомства придумала способ подорвать подводные нити «СП».
Журналист пришел к выводу, что операция была подготовлена во время учений НАТО Baltops летом 2022 года. Тогда американские водолазы установили на газопроводах взрывчатку, и через три месяца ее активировали норвежцы. Херш допускает, что президент США Джо Байден обсуждал диверсию с командой по нацбезопасности больше девяти месяцев.
После публикации журналиста Сноуден предложил вспомнить обо всех «секретных операциях», которые организовал Вашингтон и впоследствии упорно отрицал их.
«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки"», — написал он в Twitter.
Под «массовой слежкой» Сноуден подразумевает громкий скандал 2013 года, когда вскрылась информация о тотальном «шпионаже» американских спецслужб за гражданами разных стран по всему миру. По словам бывшего спецагента, США следили за людьми через сотовую связь и интернет.