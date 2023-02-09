Bloomberg: главный специалист Белого дома по России ушел в отставку после 30 лет работы

Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин подал в отставку. Чиновник занимал данную должность на протяжении трех десятков лет, пишет агентство Bloomberg.
Как отметил глава СНБ Джейк Салливан, роль Грина в политических процессах была «абсолютно центральной». В частности, он занимался разработкой мер по поддержке Украины и антироссийскими санкциями.
«Эрик Грин уходит со своего поста и покидает дипломатическую службу после более трех десятков лет работы», — говорится в материале агентства.
Ранее представители Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена подать в отставку. По их словам, глава государства не способен обеспечить безопасность страны.