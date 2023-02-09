Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Bloomberg: главный специалист Белого дома по России ушел в отставку после 30 лет работы

Политика
Bloomberg: главный специалист Белого дома по России ушел в отставку после 30 лет работы

Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин подал в отставку. Чиновник занимал данную должность на протяжении трех десятков лет, пишет агентство Bloomberg.

Как отметил глава СНБ Джейк Салливан, роль Грина в политических процессах была «абсолютно центральной». В частности, он занимался разработкой мер по поддержке Украины и антироссийскими санкциями.

«Эрик Грин уходит со своего поста и покидает дипломатическую службу после более трех десятков лет работы», — говорится в материале агентства.

Ранее представители Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена подать в отставку. По их словам, глава государства не способен обеспечить безопасность страны.
белый дом специалист по россии отставка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду