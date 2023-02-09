Байден признался в угрозах Си Цзиньпину со стороны Белого дома

По словам главы государства, летом прошлого года он созвонился с Си Цзиньпином, чтобы указать ему на последствия санкций для России. Тогда Байден заявил китайскому коллеге, что российский рынок покинули 600 американских компаний, начиная от McDonald's и заканчивая Exxon.