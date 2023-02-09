Байден признался в угрозах Си Цзиньпину со стороны Белого дома

Президент США Джо Байден угрожал лидеру Китая Си Цзиньпину прекращением западных инвестиций, если тот окажет поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом заявил сам хозяин Белого дома.
По словам главы государства, летом прошлого года он созвонился с Си Цзиньпином, чтобы указать ему на последствия санкций для России. Тогда Байден заявил китайскому коллеге, что российский рынок покинули 600 американских компаний, начиная от McDonald's и заканчивая Exxon.
«А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку», — поинтересовался демократ у своего собеседника.
Байден отметил, что США ожидали поддержку России со стороны Китая. Однако этого не произошло, заключил американский президент.