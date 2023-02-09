«Вернулся с того света»: Тодоренко эмоционально отреагировала на болезнь Костомарова

Российский спортсмен Роман Костомаров уже месяц находится в больнице в тяжелом состоянии. Узнав о беде фигуриста, телеведущая Регина Тодоренко эмоционально отреагировала.
Звезда «Орла и решки» и олимпийский чемпион вместе участвовали в шоу «Ледниковый период» несколько лет назад. Между ними завязались дружеские отношения, поэтому услышав, что Роману ампутировали обе стопы, Регина высказалась в соцсетях.
«Мой хороший друг, олимпийский чемпион, вернулся с того света, но с большими потерями», — написала ведущая.
При этом Тодоренко добавила, что старается не зацикливаться на негативных сторонах современных реалий. По ее словам, если жизнь «подкидывает тяжелые уроки», нужно сразу искать решение проблем.
Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. Сейчас спортсмен находится в реанимационном отделении Коммунарки. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Неделю назад врачи сообщили, что продолжительное подключение к аппарату ЭКМО спровоцировало нарушение кровообращения. Это привело к постепенному отмиранию тканей конечностей. Из-за высокой угрозы распространения гангрены Костомарову ампутировали обе стопы.