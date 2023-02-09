«Вернулся с того света»: Тодоренко эмоционально отреагировала на болезнь Костомарова

Звезда «Орла и решки» и олимпийский чемпион вместе участвовали в шоу «Ледниковый период» несколько лет назад. Между ними завязались дружеские отношения, поэтому услышав, что Роману ампутировали обе стопы, Регина высказалась в соцсетях.