Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Хугербитс озвучил новый прогноз

Мощные землетрясения в Турции положили начало изменению ближневосточного региона. Так считает сейсмолог Франк Хугербитс, который 3 февраля спрогнозировал разрушительные подземные толчки на границе страны с Сирией.
После землетрясений, обрушившихся на Турцию 6 февраля, начались серьезные изменения в распределении напряжений по всему региону. Из-за этого сейсмическая активность добралась вплоть до Палестины, написал ученый в Twitter.
«Очевидно, что регион меняется», — отметил он.
Прошедшее в Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Жертвами стихии стали более девяти тысяч человек, в десяти провинциях страны на три месяца введен режим чрезвычайного положения.