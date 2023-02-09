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Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Хугербитс озвучил новый прогноз

Общество
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Хугербитс озвучил новый прогноз

Мощные землетрясения в Турции положили начало изменению ближневосточного региона. Так считает сейсмолог Франк Хугербитс, который 3 февраля спрогнозировал разрушительные подземные толчки на границе страны с Сирией.

После землетрясений, обрушившихся на Турцию 6 февраля, начались серьезные изменения в распределении напряжений по всему региону. Из-за этого сейсмическая активность добралась вплоть до Палестины, написал ученый в Twitter.

«Очевидно, что регион меняется», — отметил он.

Прошедшее в Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Жертвами стихии стали более девяти тысяч человек, в десяти провинциях страны на три месяца введен режим чрезвычайного положения.
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