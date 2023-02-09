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Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин

Общество
Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин

Набор заключенных в состав ЧВК «Вагнер» на данный момент полностью прекращен. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен ответил на соответствующий запрос издания Live24. По словам журналистов, в редакцию обращаются заключенные, которых интересует, действительно ли набор в ряды «музыкантов» не осуществляется. Ответ Пригожина предоставила пресс-служба компании «Конкорд».

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен», – отметил Пригожин.
Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин

При этом все обязательства перед теми, кто уже работает в ЧВК «Вагнер», выполняются неукоснительно, подчеркнул бизнесмен.

Ранее Пригожин заявлял, что «вагнеровцев» можно найти в самых страшных и недоступных местах планеты, а также на самых тяжелых полях сражений. По словам предпринимателя, смысл жизни для бойцов «оркестра» – это признание их побед, поскольку они сражаются за интересы российского государства.
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