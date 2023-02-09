Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин

Ранее Пригожин заявлял, что «вагнеровцев» можно найти в самых страшных и недоступных местах планеты, а также на самых тяжелых полях сражений. По словам предпринимателя, смысл жизни для бойцов «оркестра» – это признание их побед, поскольку они сражаются за интересы российского государства.