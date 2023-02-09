Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин

Набор заключенных в состав ЧВК «Вагнер» на данный момент полностью прекращен. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен ответил на соответствующий запрос издания Live24. По словам журналистов, в редакцию обращаются заключенные, которых интересует, действительно ли набор в ряды «музыкантов» не осуществляется. Ответ Пригожина предоставила пресс-служба компании «Конкорд».
«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен», – отметил Пригожин.
При этом все обязательства перед теми, кто уже работает в ЧВК «Вагнер», выполняются неукоснительно, подчеркнул бизнесмен.
Ранее Пригожин заявлял, что «вагнеровцев» можно найти в самых страшных и недоступных местах планеты, а также на самых тяжелых полях сражений. По словам предпринимателя, смысл жизни для бойцов «оркестра» – это признание их побед, поскольку они сражаются за интересы российского государства.