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Клишас призвал трактовать отказ США от подачи иска по «СП» как признание вины в теракте

Политика
Клишас призвал трактовать отказ США от подачи иска по «СП» как признание вины в теракте

Американский журналист Сеймур Херш ранее обнародовал свидетельства причастности США к терактам на «Северных потоках». Если Белый дом не начнет судебные разбирательства в связи с обвинениями, это будет означать признание вины, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Белый дом ранее опроверг свое участие в терактах. Однако, по словам сенатора, формальное отрицание ничего не доказывает.

«Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на "Северном потоке". США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд», — отметил Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее ООН отказалась комментировать расследование Херша. В организации отметили, что не могут подтвердить или опровергнуть обвинения США в терактах.
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