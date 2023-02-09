Клишас призвал трактовать отказ США от подачи иска по «СП» как признание вины в теракте

Американский журналист Сеймур Херш ранее обнародовал свидетельства причастности США к терактам на «Северных потоках». Если Белый дом не начнет судебные разбирательства в связи с обвинениями, это будет означать признание вины, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.