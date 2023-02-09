Пропавшая после взрыва под Тулой 24-летняя девушка найдена мертвой

Жительница Ефремова (Тульская область) сообщила о гибели 24-летней дочери Александры. Девушка пропала после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Химиков.
Погибшая жила вместе со своим 26-летним молодым человеком на четвертом этаже. Предварительно установлено, что именно там находился эпицентр взрыва. Сожителя девушки удалось спасти, сейчас он находится в больнице.
Александру родственники найти не могли. Ее не было ни в больницах, ни в пунктах временного размещения. Утром 8 февраля девушку обнаружили, но без признаков жизни, передает Lenta.ru.
«Нашлась сегодня, часов в 9 утра, погибла», — заявила ее мать.
Взрыв газа в жилом доме под Тулой произошел 7 февраля. Произошедшее привело к обрушению подъезда, погибли восемь человек.