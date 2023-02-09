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Девятилетнюю девочку госпитализировали в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

Происшествия
Девятилетнюю девочку госпитализировали в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

На северо-востоке Санкт-Петербурга водитель иномарки KIA Rio сбил девятилетнюю девочку. В результате ДТП ребенка доставили в медучреждение в состоянии клинической смерти, сообщил паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников. По словам свидетелей, девочка хотела встретиться с мамой и переходила дорогу ей навстречу. Когда на светофоре загорелся красный цвет, то школьница думала, что успеет перебежать «зебру». Однако ребенка сбила иномарка.

За жизнь девятилетней школьницы борются врачи. Информации о судьбе водителя, находившегося за рулем KIA не озвучивалось.
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