Девятилетнюю девочку госпитализировали в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

На северо-востоке Санкт-Петербурга водитель иномарки KIA Rio сбил девятилетнюю девочку. В результате ДТП ребенка доставили в медучреждение в состоянии клинической смерти, сообщил паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».
Авария произошла на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников. По словам свидетелей, девочка хотела встретиться с мамой и переходила дорогу ей навстречу. Когда на светофоре загорелся красный цвет, то школьница думала, что успеет перебежать «зебру». Однако ребенка сбила иномарка.
За жизнь девятилетней школьницы борются врачи. Информации о судьбе водителя, находившегося за рулем KIA не озвучивалось.