Девятилетнюю девочку госпитализировали в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

Авария произошла на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников. По словам свидетелей, девочка хотела встретиться с мамой и переходила дорогу ей навстречу. Когда на светофоре загорелся красный цвет, то школьница думала, что успеет перебежать «зебру». Однако ребенка сбила иномарка.