Житель Саратова три года снимал на камеру изнасилования 12-летнего ребенка

Суд в Саратовской области вынес приговор 40-летнему мужчине, признанному виновным в сексуальных преступлениях в отношении ребенка. С 2018 по 2021 год извращенец насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы.
Злоумышленник насиловал девочку, когда ее матери не было дома. Процесс он снимал на камеру мобильного телефона, чтобы заставить школьницу молчать. В январе прошлого года ребенок не выдержал и признался во всем однокласснице. После уговоров подруги пострадавшая рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.
Суд приговорил извращенца к 24 годам и шести месяцам лишения свободы. Часть срока он отсидит в тюрьме, после чего отправится в колонию строгого режима.
В Подмосковье 19-летняя девушка может стать фигурантом уголовного дела о педофилии. Ее подозревают в интимной связи с двумя подростками 15 и 16 лет.