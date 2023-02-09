Житель Саратова три года снимал на камеру изнасилования 12-летнего ребенка

Злоумышленник насиловал девочку, когда ее матери не было дома. Процесс он снимал на камеру мобильного телефона, чтобы заставить школьницу молчать. В январе прошлого года ребенок не выдержал и признался во всем однокласснице. После уговоров подруги пострадавшая рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.