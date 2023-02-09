Силовики ликвидировали готовивших теракт бандитов в Ставропольском крае

Группа преступников, планировавших теракт в Ставропольском крае, была ликвидирована сотрудниками правоохранительных органов. Информацию об этом передает Национальный антитеррористический комитет.
Ликвидация бандитов произошла в ходе контртеррористической операции. Установлено, что преступники готовились к теракту на железнодорожной станции. Сообщается также, что в границах хутора Петровский был введен режим контртеррористической операции.
Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания террористов, переправлявших боевиков в Сирию. Оперативники схватили злоумышленников в Москве и Красноярске.