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Силовики ликвидировали готовивших теракт бандитов в Ставропольском крае

Происшествия
Силовики ликвидировали готовивших теракт бандитов в Ставропольском крае

Группа преступников, планировавших теракт в Ставропольском крае, была ликвидирована сотрудниками правоохранительных органов. Информацию об этом передает Национальный антитеррористический комитет.

Ликвидация бандитов произошла в ходе контртеррористической операции. Установлено, что преступники готовились к теракту на железнодорожной станции. Сообщается также, что в границах хутора Петровский был введен режим контртеррористической операции.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания террористов, переправлявших боевиков в Сирию. Оперативники схватили злоумышленников в Москве и Красноярске.
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