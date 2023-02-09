Макрон выступил за проведение мирной конференции для урегулирования украинского конфликта

Необходимо провести мирную конференцию, которая поможет достичь урегулирования конфликта на Украине. С такой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава государства также определил «прочный фундамент» для проведения конференции. По его словам, им является план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также призвал партнеров к участию в мероприятии и заверил Киев в своей долгосрочной поддержке.
«Мы хотим строить мир вместе… Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы», — заявил Макрон.
Об этом французский президент рассказал перед встречей с Зеленским. Украинский лидер уже прибыл в Париж для проведения переговоров с коллегой.