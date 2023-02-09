Шольц и Зеленский запутались в трибунах на пресс-конференции в Париже

Совместная пресс-конференция президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца в Елисейском дворце началась с курьеза. Немецкий политик занял трибуну украинского лидера.
Все трое вошли в зал, однако Шольц прошел мимо своего места. Зеленский поправил коллегу, после чего оба заняли свои трибуны.
Ранее Зеленский приехал в Великобританию, где провел пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Итогом саммита стала подписанная декларация о единстве двух стран.