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Ирландия поддержала скорейшее вступление Украины в Евросоюз

Политика
Ирландия поддержала скорейшее вступление Украины в Евросоюз

Власти Ирландии поддерживают стремление Украины стать членом Евросоюза и «предвкушают» ее вступление в блок. Об этом заявил премьер-министр и глава минобороны страны Михол Мартин.

Политик также прокомментировал вступление Ирландии в НАТО. По его словам, республика не является членом Альянса, однако уже участвует в «миротворческих миссиях» блока.

«Я предвкушаю увидеть Украину, живущую в мире и реализующую свое стремление стать надежным государством — членом Евросоюза», — заявил Мартин.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил Украине о необходимых критериях для вступления в Евросоюз. Среди прочего, он призвал Киев бороться с коррупцией в стране.
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