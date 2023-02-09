Ирландия поддержала скорейшее вступление Украины в Евросоюз

Власти Ирландии поддерживают стремление Украины стать членом Евросоюза и «предвкушают» ее вступление в блок. Об этом заявил премьер-министр и глава минобороны страны Михол Мартин.
Политик также прокомментировал вступление Ирландии в НАТО. По его словам, республика не является членом Альянса, однако уже участвует в «миротворческих миссиях» блока.
«Я предвкушаю увидеть Украину, живущую в мире и реализующую свое стремление стать надежным государством — членом Евросоюза», — заявил Мартин.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил Украине о необходимых критериях для вступления в Евросоюз. Среди прочего, он призвал Киев бороться с коррупцией в стране.