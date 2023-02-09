Ахеджакова может получить работу в театре Миронова после скандала в «Современнике»

Евгений Миронов намерен предложить народной артистке РФ Лие Ахеджаковой роли в Государственном театре Наций, художественным руководителем которого является. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».
Недавно руководство театра «Современник», где Ахеджакова работала долгие годы, перестало давать ей роли. Об этом заявила сама артистка.
Однако, по данным источника, скоро зрители смогут увидеть 84-летнюю Ахеджакову на сцене театра Наций. При этом официально она до сих пор будет числиться работником «Современника».
Выяснилось, что причиной скандала стало снятие с показа спектакля «Игра в джин», где Ахеджакова играет одну из главных ролей. Однако в театре заявили, что решение было принято из-за непопулярности пьесы.