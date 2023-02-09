Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ахеджакова может получить работу в театре Миронова после скандала в «Современнике»

Шоу-бизнес
Ахеджакова может получить работу в театре Миронова после скандала в «Современнике»

Евгений Миронов намерен предложить народной артистке РФ Лие Ахеджаковой роли в Государственном театре Наций, художественным руководителем которого является. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Недавно руководство театра «Современник», где Ахеджакова работала долгие годы, перестало давать ей роли. Об этом заявила сама артистка.

Однако, по данным источника, скоро зрители смогут увидеть 84-летнюю Ахеджакову на сцене театра Наций. При этом официально она до сих пор будет числиться работником «Современника».

Выяснилось, что причиной скандала стало снятие с показа спектакля «Игра в джин», где Ахеджакова играет одну из главных ролей. Однако в театре заявили, что решение было принято из-за непопулярности пьесы.
лия ахеджакова театр наций евгений миронов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду