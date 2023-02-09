Politico: США хотят восстановить численность своего посольства на Украине

Власти Соединенных Штатов планируют полностью восстановить численность своего посольства на Украине. Об этом говорится в материале газеты Politico.
По информации СМИ, в прошлом году посольство США в Киеве было закрыто на протяжении порядка трех месяцев, его работа была возобновлена в мае. Сейчас американская дипмиссия имеет «резко сокращенный штат».
Как пишет газета, госсекретарь США Энтони Блинкен «поддержал усилия по безопасному возвращению команды американских дипломатов в Киев в кратчайшие сроки». Ожидается, что численность посольства будет восстановлена уже к лету.
«Мы не комментируем нашу внутреннюю кадровую политику, но продолжаем работать над укреплением нашего дипломатического присутствия в Киеве», — сообщил источник издания в Госдепе.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден высказался о специальной военной операции на Украине. По его мнению, данное событие стало «испытанием на века».