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Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Судан

Политика
Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Судан

Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова приземлился в столице Судана, Хартуме. В стране глава ведомства проведет ряд рабочих встреч, сообщил корреспондент ТАСС.

Отмечается, что в предыдущий раз Лавров приезжал в Судан более восьми лет назад. Фото прибытия Лаврова в Судан также опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В планах у министра провести переговоры с коллегой Али ас-Садыком Али, заместителем председателя Суверенного совета Мухаммедом Хамданом Дагало и главой органа Абдель Фатиахом аль-Бурханом. Ожидается, что будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные проблемы африканского региона.

Ранее Лавров посетил Мавританию. Страна стала вторым пунктом назначения в турне министра.
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