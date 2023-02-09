Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Судан

Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова приземлился в столице Судана, Хартуме. В стране глава ведомства проведет ряд рабочих встреч, сообщил корреспондент ТАСС.
Отмечается, что в предыдущий раз Лавров приезжал в Судан более восьми лет назад. Фото прибытия Лаврова в Судан также опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.
В планах у министра провести переговоры с коллегой Али ас-Садыком Али, заместителем председателя Суверенного совета Мухаммедом Хамданом Дагало и главой органа Абдель Фатиахом аль-Бурханом. Ожидается, что будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные проблемы африканского региона.
Ранее Лавров посетил Мавританию. Страна стала вторым пунктом назначения в турне министра.