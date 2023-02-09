Массовое ДТП с участием 15 машин произошло на КАД в Петербурге

Порядка 15 машин столкнулись кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге. Об этом в ночь на 8 февраля сообщает телеканал «78».
Авария произошла в районе развязки с Мурманским шоссе. Информация о пострадавших пока не поступала. Поврежденные автомобили стоят в крайней правой полосе с включенными аварийными огнями.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и несколько эвакуаторов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.
Ранее массовое ДТП с участием общественного транспорта произошло в Шушарах. Лазурный автобус и легковушки не поделили дорогу на пересечении улиц Ленина и Автозаводской. Информации о пострадавших не сообщалось.