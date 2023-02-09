МЧС России показало видео тушения пожара с самолета-амфибии Бе-200 в Турции

Российские самолеты-амфибии Бе-200 потушили пожары в районе Яхачи и порта Искандерун в Турции. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале ведомства.
Гидросамолеты за последние сутки выполнили шесть сливов, сбросив 60 тонн воды. В настоящее время пожар успешно потушен.
Возгорание началось после мощнейшего землетрясения в Турции магнитудой 7,6 балла, жертвами которого стали более девяти тысяч человек. Российская сторона направила в пострадавшие районы страны своих спасателей, медиков и самолеты МЧС РФ.