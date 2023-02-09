Зеленский прилетел в Париж для встречи с Макроном и Шольцем

По информации новостного агентства, возле самолета украинского лидера встречал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Согласно программе визита, в аэропорту Орли у Зеленского должна состояться фотосессия. Далее президент отправится в Елисейский дворец, где у него запланирован ужин с Макроном и Шольцем, пишет «Ямал-медиа».