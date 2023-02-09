Пожар площадью 500 кв. метров охватил торговые павильоны в Астрахани

Огонь охватил торговые павильоны на улице Свободы, 13, в Кировском районе Астрахани. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, уточнили в областном управлении МЧС России.
Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы 8 февраля в 23:39 (22:39 по московскому времени). Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала.
Сейчас на месте возгорания работают сотрудники экстренных служб, пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. В тушении огня от МЧС участвуют 13 единиц техники и 42 спасателя. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Петербурге вспыхнуло одноэтажное складское здание. Площадь пожара составила 400 квадратных метров