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CNN: Шольц прибыл в Елисейский дворец на переговоры с Зеленским

Политика
CNN: Шольц прибыл в Елисейский дворец на переговоры с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Париж для проведения переговоров с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Соответствующую информацию передает телеканал CNN.

Как сообщили корреспонденты СМИ, Шольц уже находится в Елисейском дворце. Совсем скоро туда должен прибыть Зеленский. Известно, что украинский лидер посетит Париж сразу после визита в Великобританию.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал совместную декларацию о единстве с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком. Она призвана укрепить связи и отношения между двумя странами.
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