Штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром продлили в Новороссийске

Сильный ветер ожидается в Новороссийске ночью и утром 9 февраля. Местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик порывы могут достигнуть 30–34 метров в секунду.
Согласно прогнозам ГМБ Новороссийск, в отдельных районах скорость ураганного ветра северо-восточного направления составит до 35–38 метров в секунду. Столбик термометра ночью и утром установится на отметке в минус пять–девять градусов. Высота волн ожидается 1,3–2,0 метра. Прогнозируется обледенение судов и парение моря.
Ураган обрушился на Новороссийск в ночь на 7 февраля. Сильный ветер срывал крыши с домов и валил деревья, а также привел к аварийным отключениям электроэнергии.