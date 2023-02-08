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Сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 5,4 на востоке Турции

Происшествия
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 5,4 на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 балла зафиксировано вечером 8 февраля в восточной части Турции. Такую информацию приводит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах к юго-западу от города Буланык, входящего в провинцию Муш. Его население составляет около 31,4 тысячи человека. Очаг землетрясения был выявлен на глубине 60 километров.

Мощнейшее с 1939 года землетрясение произошло в Турции рано утром 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7 балла. Жертвами стихии, согласно последним данным, стали более девяти тысяч человек. Еще более 35 тысяч пострадали.
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