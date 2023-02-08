Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Оперативное совещание с постоянными представителями Совета Безопасности России прошло 8 февраля в формате видеоконференции. Подробности встречи уточнили в Кремле.
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными представителями Совбеза развитие инфрастуктуры и меры по повышению пожарной безопасности. Еще одной темой стало снижение рисков возникновения ЧС во время паводков.
Участие в оперативном совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совбеза Дмитрий Медведев. В этот же список входят министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и другие.