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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Политика
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Оперативное совещание с постоянными представителями Совета Безопасности России прошло 8 февраля в формате видеоконференции. Подробности встречи уточнили в Кремле.

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными представителями Совбеза развитие инфрастуктуры и меры по повышению пожарной безопасности. Еще одной темой стало снижение рисков возникновения ЧС во время паводков.

Участие в оперативном совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совбеза Дмитрий Медведев. В этот же список входят министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и другие.
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