Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности 8 февраля. Одной из главных тем обсуждения стала проблема пожаров.
Глава государства предложил Совбезу разработать комплекс мер для усиления пожарной безопасности на территории всей страны. Кроме того, речь пошла о снижении рисков появления чрезвычайных ситуаций из-за паводков.
«У нас сегодня два вопроса: один связан с развитием инфраструктуры... но это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — сказал Путин.
Активные меры по борьбе с лесными пожарами предпринимались еще летом прошлого года. Тогда президент подписал особый указ, согласно которому на региональные власти была возложена ответственность по сокращению площади распространения огня на землях лесного фонда в течение следующих восьми лет.