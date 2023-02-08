Зеленский: Минские соглашения были уступкой России

Подписанные в 2015 году Минские соглашения являлись уступкой российской стороне и были неосуществимы. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, о чем политик рассказал в интервью газете Le Figaro.
По словам Зеленского, во время саммита в «нормандском формате» он обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогда еще канцлером Германии Ангелой Меркель, что «в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы». Украинский лидер отметил, что тогда его европейских коллег «удивило и немного разозлило», что он усомнился в «Минске» сразу после избрания на пост главы государства.
«Я не хочу никого обидеть, но минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России», — сказал Зеленский.
Политик вспомнил, что после посещения тогдашней линии фронта он убедился в «неосуществимости» Минских соглашений. По словам Зеленского, об этом он также рассказал Меркель и Макрону.