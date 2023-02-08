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Польский генерал Скшипчак: Украина не располагает достаточными силами для контрнаступления

Политика
Польский генерал Скшипчак: Украина не располагает достаточными силами для контрнаступления

Полный разгром Украины приближается, так как у страны не осталось ни сил, ни средств, чтобы провести контрнаступление. Такую точку зрения выразил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Жителям Донбасса осталось прорвать украинскую оборону, и тогда цель будет достигнута, отметил он. Вооруженные силы страны будут полностью разгромлены и падут.

«Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств», — констатировал Скшипчак.

Ранее генерал допустил, что Киев уже обладает ядерным оружием. По его словам, страна располагает всем необходимым для создания соответствующих снарядов.
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