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Первый канал опубликовал кадры со съемок нового сезона шоу «Голос»

Общество
Первый канал опубликовал кадры со съемок нового сезона шоу «Голос»

Появились первые кадры со съемок 11-го сезона телевизионного проекта «Голос». Работа над ним стартовала в январе и сейчас идет полным ходом.

Видео со съемочной площадки появилось в Telegram-канале проекта Первого канала. Из него можно понять, что членами жюри в новом сезоне стали рэпер Василий Баста Вакуленко, певцы Антон Беляев, Владимир Пресняков и Полина Гагарина. Именно им предстоит набрать команды из участников, чтобы один из них в итоге одержал победу.

Дата выхода 11-го сезона «Голоса» пока неизвестна. Однако представители Первого канала отмечают, что премьера состоится «скоро».

Место Дмитрия Нагиева займет телеведущая Яна Чурикова. Артист покинул проект, поскольку решил сменить род деятельности.
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