Первый канал опубликовал кадры со съемок нового сезона шоу «Голос»

Видео со съемочной площадки появилось в Telegram-канале проекта Первого канала. Из него можно понять, что членами жюри в новом сезоне стали рэпер Василий Баста Вакуленко, певцы Антон Беляев, Владимир Пресняков и Полина Гагарина. Именно им предстоит набрать команды из участников, чтобы один из них в итоге одержал победу.