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Mercedes и BMW попали в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте в Москве

Происшествия
Mercedes и BMW попали в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте в Москве

Пять человек пострадали в результате столкновения двух иномарок на западе Москвы. Авария произошла вечером 8 февраля недалеко от дома №6 на Мичуринском проспекте, передает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Участниками столкновения стали автомобили Mercedes и BMW. Согласно предварительной информации, медики оказали помощь пяти пострадавшим. Пассажира второй иномарки увезли в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту аварии.

Массовое ДТП ранее произошло на внешней стороне МКАД. Водитель одного из автомобилей протаранил две машины, стоявшие на проезжей части.
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