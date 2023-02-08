Mercedes и BMW попали в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте в Москве

Пять человек пострадали в результате столкновения двух иномарок на западе Москвы. Авария произошла вечером 8 февраля недалеко от дома №6 на Мичуринском проспекте, передает Telegram-канал столичной прокуратуры.
Участниками столкновения стали автомобили Mercedes и BMW. Согласно предварительной информации, медики оказали помощь пяти пострадавшим. Пассажира второй иномарки увезли в больницу.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту аварии.
Массовое ДТП ранее произошло на внешней стороне МКАД. Водитель одного из автомобилей протаранил две машины, стоявшие на проезжей части.