Медведев процитировал Pink Floyd после выступления Уотерса в Совбезе ООН

Один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение об этом.
Как заявил Уотерс, он не считает специальную операцию России неспровоцированной. Музыкант также призвал Москву, Киев и Вашингтон договориться о прекращении огня на Украине уже сегодня.
По мнению Медведева, своими словами Уотерс сносит возведенную западными странами «стену» лжи. В своей публикации зампредседателя также сделал отсылку на песню Pink Floyd под названием Shine On You Crazy Diamond («Сияй, безумный бриллиант»).
«В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — написал Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ призвал пожалеть население европейских государств. По словам Медведева, это связано с выбором «убогих» представителей власти.