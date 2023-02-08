Российская ПВО сбила беспилотники на подлете к Бердянску

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников недалеко от Бердянска на юге Запорожской области. Об этом передает военно-гражданская администрация города в своем Telegram-канале.
Точное количество сбитых беспилотников не указывается. Неустановленные дроны были замечены на подлете к Бердянску примерно в 21:00 по московскому времени 8 февраля. Предположительно, речь идет о БПЛА разведывательного назначения.
Информация о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступала. Власти Бердянска просят жителей сохранять спокойствие. Другие подробности произошедшего уточняются.
По информации Минобороны, российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников. Их заметили в воздушном пространстве ЛДНР и над Харьковской областью.