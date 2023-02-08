Блинкен: США уверены в скором вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Соединенные Штаты уверены, что Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Страны уже сделали многое, чтобы разрешить озабоченности Турции, отметил он. В связи с этим Альянс должен их поприветствовать как можно скорее.
«Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее возможность вступления стран в НАТО прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара планирует принять «шокирующее» решение по данному вопросу.