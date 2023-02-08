Российские военные разобрали пять завалов в Сирии после землетрясения

Военнослужащие из России также приняли участие в сдаче донорской крови на пунктах, развернутых в Алеппо, Хаме, Джебле и Стаму. В провинциях Аллепо и Латакия продолжают работать три пункта гуманитарной помощи, за последние сутки выдано свыше 6,5 тонны продовольствия.