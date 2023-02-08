Российские военные разобрали пять завалов в Сирии после землетрясения

Российские военные продолжают операцию по разбору завалов в Сирии. Страна пострадала в результате двух мощных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции.
Российские специалисты в ходе операции разобрали пять завалов, обнаружили пять тел и оказали медицинскую помощь 11 пострадавшим. Такими данными во время брифинга поделился замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Военнослужащие из России также приняли участие в сдаче донорской крови на пунктах, развернутых в Алеппо, Хаме, Джебле и Стаму. В провинциях Аллепо и Латакия продолжают работать три пункта гуманитарной помощи, за последние сутки выдано свыше 6,5 тонны продовольствия.
В Турции из-под завалов ранее вытащили четырехлетнюю девочку из России. Малышка и ее отец провели на холоде без еды и воды целых 35 часов.