На Украине уже прошли массовые кадровые перестановки и имели место быть ошибки на передовой, что постепенно ведет к широкому недовольству. В конечном итоге Киев начнет искать врагов среди собственных граждан, что обернется политическим падением президента Владимира Зеленского.