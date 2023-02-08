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Экс-советник Кучмы предрек крах киевского режима и падение Зеленского

Политика
Экс-советник Кучмы предрек крах киевского режима и падение Зеленского

Киевская власть в последнее время все сильнее ужесточает режим, что говорит о скором ее крахе. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

На Украине уже прошли массовые кадровые перестановки и имели место быть ошибки на передовой, что постепенно ведет к широкому недовольству. В конечном итоге Киев начнет искать врагов среди собственных граждан, что обернется политическим падением президента Владимира Зеленского.

«Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ», — заявил Соскин.

Ранее политик уже предрекал усиление репрессий на Украине. По его словам, страна уже встала на путь диктатуры.
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