Зеленский и Сунак подписали декларацию о единстве Украины и Великобритании

Великобритания и Украина подписали декларацию о единстве, которая должна укрепить связи и отношения между двумя государствами. Текст документа опубликован канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.
Глава британского правительства 8 февраля провел пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленский в английском графстве Дорсет. По ее итогам была подписана декларация о единстве.
«Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.
Вместе с тем Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине. Согласно тексту декларации, Великобритания будет принимать активное участие в подготовке украинских военнослужащих.