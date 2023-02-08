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Зеленский и Сунак подписали декларацию о единстве Украины и Великобритании

Политика
Зеленский и Сунак подписали декларацию о единстве Украины и Великобритании

Великобритания и Украина подписали декларацию о единстве, которая должна укрепить связи и отношения между двумя государствами. Текст документа опубликован канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Глава британского правительства 8 февраля провел пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленский в английском графстве Дорсет. По ее итогам была подписана декларация о единстве.

«Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Вместе с тем Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине. Согласно тексту декларации, Великобритания будет принимать активное участие в подготовке украинских военнослужащих.
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