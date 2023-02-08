Блинкен озвучил «лучший способ» ускорения переговоров по Украине

Между тем Великобритания изучает варианты предоставления Украине истребителей и других боевых самолетов из состава королевских военно-воздушных сил. До этого секретарь украинского СНБО Алексей Данилов настаивал, что ВВС страны «рано или поздно» начнут выполнять боевые задачи на истребителях F-16 американского производства. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на этот счет отмечал, что в данном вопросе «ничто не исключено».