Блинкен озвучил «лучший способ» ускорения переговоров по Украине

Лучший способ ускорить переговоры по Украине – сделать так, чтобы ВСУ завладели инициативой в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит Белый дом.
Ранее глава американской дипломатии высказался о возможной передаче истребителей на нужды Киева. По его словам, номенклатура военных поставок меняется, однако Белый дом настроен на присоединение к Украине определенных территорий.
Между тем Великобритания изучает варианты предоставления Украине истребителей и других боевых самолетов из состава королевских военно-воздушных сил. До этого секретарь украинского СНБО Алексей Данилов настаивал, что ВВС страны «рано или поздно» начнут выполнять боевые задачи на истребителях F-16 американского производства. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на этот счет отмечал, что в данном вопросе «ничто не исключено».