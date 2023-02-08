Небензя назвал нейтралитет Швейцарии «прагматичным» и напомнил о поставках оружия Третьему рейху

Этой политикой нынешняя Швейцария напоминает саму себя 80 лет назад. Тогда Третий рейх был буквально напичкан швейцарскими зенитными системами и пушками «Эрликон». Небензя добавил, что «прагматичный нейтралитет» состоит именно в этом.