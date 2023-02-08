Небензя назвал нейтралитет Швейцарии «прагматичным» и напомнил о поставках оружия Третьему рейху

Страны, которые объявили себя «нейтральными», не отстают в вопросе поставок оружия Украине. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он привел пример Швейцарии. В 2022 году швейцарский ВПК испытал настоящий финансовый подъем. За полгода экспорт достиг 517 млн швейцарских франков.
«Чтобы не упустить такой доход и преумножить его, в парламенте этой страны рассматривается инициатива разрешить третьим странам реэкспортировать вооружение швейцарского производства по истечении пяти лет после его покупки», – отметил Небензя.
Этой политикой нынешняя Швейцария напоминает саму себя 80 лет назад. Тогда Третий рейх был буквально напичкан швейцарскими зенитными системами и пушками «Эрликон». Небензя добавил, что «прагматичный нейтралитет» состоит именно в этом.
Ранее дипломат заявил, что Россия намерена сделать так, чтобы Украина больше не представляла угрозу стране или ее союзникам. В частности, речь идет об отказе Киева делать героями людей, уничтожавших евреев и поляков.