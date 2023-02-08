Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Три сильных взрыва прогремели в центре Донецка

Происшествия
Три сильных взрыва прогремели в центре Донецка

Несколько мощных взрывов раздались в центре Донецка поздно вечером 8 февраля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего прогремели около трех взрывов. Предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Несколькими часами ранее взрывы прогремели в Пролетарском, Ленинском и Кировском районах города. В первом случае звуки взрывов раздавались из жилого массива.

Информации о пострадавших пока не сообщалось. Сведений о возможных разрушениях жилых построек также не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ВСУ открыли огонь по селу Покровское (ЛНР). Боевики использовали реактивную систему залпового огня HIMARS, поставленную США.
донецк взрыв пво
Военкоры ФАН
Лучшие в аду