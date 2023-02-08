Три сильных взрыва прогремели в центре Донецка

Несколько мощных взрывов раздались в центре Донецка поздно вечером 8 февраля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Всего прогремели около трех взрывов. Предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Несколькими часами ранее взрывы прогремели в Пролетарском, Ленинском и Кировском районах города. В первом случае звуки взрывов раздавались из жилого массива.
Информации о пострадавших пока не сообщалось. Сведений о возможных разрушениях жилых построек также не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее ВСУ открыли огонь по селу Покровское (ЛНР). Боевики использовали реактивную систему залпового огня HIMARS, поставленную США.