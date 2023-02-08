В разрушенном турецком городе Адана начали работу спасатели России, Франции и Азербайджана

Все бензоколонки были превращены в парковки для этой автотехники. Часть ее просто стоит на обочине, и наш автобус был вынужден осторожно пробираться мимо нее. В результате мы приехали в Адану на полтора часа позже, чем обещалось в расписании. За это время я увидел больше строительной техники, чем за всю прожитую жизнь.