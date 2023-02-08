В разрушенном турецком городе Адана начали работу спасатели России, Франции и Азербайджана

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прибыл в город Адана, расположенный на юге Турции. Населенный пункт находится между средиземноморским побережьем Турции и горами. Здесь есть аэропорт, но в эти дни он открыт только для спасательных команд из разных стран, а простые жители могут добраться до города только по шоссе.
Наш автобус двигался по четырехполосной дороге на юго-восток, вдоль побережья и, как только мы начали пересекать горы, навстречу нам направилось в несколько раз больше транспорта, чем в противоположном направлении. В основном это были легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. В противоположную сторону двигались тягачи, везущие тяжелую строительную технику — экскаваторы, бульдозеры, краны. Также двигалось бесчисленное количество большегрузных фургонов, грузовиков и бензовозов. На многих из них был закреплен турецкий флаг.
Все бензоколонки были превращены в парковки для этой автотехники. Часть ее просто стоит на обочине, и наш автобус был вынужден осторожно пробираться мимо нее. В результате мы приехали в Адану на полтора часа позже, чем обещалось в расписании. За это время я увидел больше строительной техники, чем за всю прожитую жизнь.
Адана — один из двенадцати крупных турецких городов, серьезно пострадавших от землетрясения. 6 февраля там были снесены 14-этажный многоквартирный дом Hasan Alpagut на бульваре Сулеймана Демиреля и 12-этажный многоквартирный дом Zeray на бульваре Тургут Озал. На обломках разрушенных зданий в настоящее время идут поисково-спасательные работы, в них, помимо профессиональных спасателей, участвуют тысячи местных жителей.
Возле разрушенных домов стоят штабеля бутылок с водой, ее нужно постоянно пить всем участникам спасательной операции, потому что иначе не смыть из горла цементную пыль, в которой здесь сейчас все — и люди, и здания, и животные.
Рядом с рухнувшим домом на бульваре Тургута Озала находится здание администрации района Сейхан, а возле него разбит временный палаточный лагерь. Там дети играют в футбол, пока взрослые пытаются обустроить временный быт. Рядом с палатками жгут костры, туда постоянно прибывают машины с дровами и продуктами. У костров греются не только беженцы, но и сменившиеся после службы в оцеплении полицейские и уставшие спасатели. Добровольцы приносят всем продукты и горячие напитки.
Особую группу представляли греющиеся у костра пенсионеры, все еще надеющиеся на спасение своих детей и внуков. На моих глазах спасатели при помощи кранов подняли очередную бетонную плиту и сообщили, что видят людей. Пенсионеры вскочили, побежали к развалинам. Отовсюду прозвучали возгласы радости. Однако вскоре к месту трагедии понесли мешки для трупов и раздался жуткий гул скорби.
В городе работает мобильная связь и интернет, но жители пересказывают друг другу страшные слухи: что огромная плотина Ататюрка в юго-восточной части Анатолии на реке Евфрат, расположенная в трехстах километрах отсюда, покрылась трещинами и в любой момент может рухнуть. Еще рассказывают, что перед толчками 6, 7 и 8 февраля были видны яркие вспышки в небе и что это все следствие сейсмического оружия американцев, которые так мстят Турции и лично президенту Эрдогану.
Американцев здесь откровенно не любят и не ждут даже в качестве спасателей.
В Адану на помощь прибыли несколько команд из Азербайджана, Малайзии, Франции и России, всех их встречают криками благодарности и цветами.