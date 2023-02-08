Матвиенко назвала обещание Байдена поддерживать конфликт реквиемом по Украине

Отдельно спикер прокомментировала обещание президента США Джо Байдена поддерживать вооруженное противостояние так долго, сколько потребуется. По словам Матвиенко, эти слова можно сравнить с реквием по Украине. Киеву пора одуматься и действовать в своих интересах, а не пытаться угодить Вашингтону и его союзникам, заключила спикер.