Матвиенко назвала обещание Байдена поддерживать конфликт реквиемом по Украине

Украина приближается к потере своей государственности, но у нее еще есть возможность избежать окончательной катастрофы. Так считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Единственным шансом для Киева является поиск формулы мира, которая учитывает интересы Москвы. В противном случае Украину ждет поражение, отметила Матвиенко в своем Telegram-канале.
Отдельно спикер прокомментировала обещание президента США Джо Байдена поддерживать вооруженное противостояние так долго, сколько потребуется. По словам Матвиенко, эти слова можно сравнить с реквием по Украине. Киеву пора одуматься и действовать в своих интересах, а не пытаться угодить Вашингтону и его союзникам, заключила спикер.