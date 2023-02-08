Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Матвиенко назвала обещание Байдена поддерживать конфликт реквиемом по Украине

Политика
Матвиенко назвала обещание Байдена поддерживать конфликт реквиемом по Украине

Украина приближается к потере своей государственности, но у нее еще есть возможность избежать окончательной катастрофы. Так считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Единственным шансом для Киева является поиск формулы мира, которая учитывает интересы Москвы. В противном случае Украину ждет поражение, отметила Матвиенко в своем Telegram-канале.

Отдельно спикер прокомментировала обещание президента США Джо Байдена поддерживать вооруженное противостояние так долго, сколько потребуется. По словам Матвиенко, эти слова можно сравнить с реквием по Украине. Киеву пора одуматься и действовать в своих интересах, а не пытаться угодить Вашингтону и его союзникам, заключила спикер.
матвиенко байден Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду