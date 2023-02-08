Премьер Великобритании пообещал доставить танки Challenger 2 на Украину к марту

Великобритания доставит свои танки Challenger 2 на Украину уже к марту этого года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.
Глава британского правительства провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мероприятие состоялось на военной базе в английском графстве Дорсет. По словам Сунака, Великобритания ускоряет доставку военной техники на Украину, чтобы она попала на передовую «в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы».
«Украинские экипажи, прибывшие (в Великобританию) на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», — заявил премьер.
Ранее Министерство национальной обороны Польши прокомментировало отправку Германией танков на Украину. В ведомстве упрекнули Берлин за малочисленность поставок военной техники Киеву.