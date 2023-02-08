Премьер Великобритании пообещал доставить танки Challenger 2 на Украину к марту

Глава британского правительства провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мероприятие состоялось на военной базе в английском графстве Дорсет. По словам Сунака, Великобритания ускоряет доставку военной техники на Украину, чтобы она попала на передовую «в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы».