ООН попросила передать в ОЗХО свидетельства использования Украиной химоружия

Имеющиеся данные о применении химвеществ со стороны Украины необходимо передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
При этом чиновник уточнил, что не имеет каких-либо подтверждений этой информации. Подобные случаи, по его словам, должны расследовать в ОЗХО.
«Мы четко заявляли, что химоружие не должно применяться никакой стороной. Если есть какая-то соответствующая информация, ее следует передать в ОЗХО», — заявил Хак.
Об использовании украинской стороной химоружия ранее сообщали власти Донецкой Народной Республики. По их словам, подобные случаи были зафиксированы на Артемовском и Угледарском направлениях. Специалисты считают, что ВСУ применяют токсичный газ-хлорциан.