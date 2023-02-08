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ООН попросила передать в ОЗХО свидетельства использования Украиной химоружия

Политика
ООН попросила передать в ОЗХО свидетельства использования Украиной химоружия

Имеющиеся данные о применении химвеществ со стороны Украины необходимо передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

При этом чиновник уточнил, что не имеет каких-либо подтверждений этой информации. Подобные случаи, по его словам, должны расследовать в ОЗХО.

«Мы четко заявляли, что химоружие не должно применяться никакой стороной. Если есть какая-то соответствующая информация, ее следует передать в ОЗХО», — заявил Хак.

Об использовании украинской стороной химоружия ранее сообщали власти Донецкой Народной Республики. По их словам, подобные случаи были зафиксированы на Артемовском и Угледарском направлениях. Специалисты считают, что ВСУ применяют токсичный газ-хлорциан.
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