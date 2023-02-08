Российские самолеты Бе-200 ликвидировали возгорание возле порта Искендерун в Турции

Ранее в ведомстве сообщали, что для тушения огня в указанном районе применяются российские самолеты-танкеры Бе-200. По словам бывшего замглавы МЧС РФ Юрия Бражникова, данное возгорание сравнимо с пожаром в Измите на объекте концерна «Тюпраш» в августе 1999 года.