Российские самолеты Бе-200 ликвидировали возгорание возле порта Искендерун в Турции

Российские спасатели успешно потушили пожар в районе Яхачи и порта Искендерун в Турции. Информацию об этом передает МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщали, что для тушения огня в указанном районе применяются российские самолеты-танкеры Бе-200. По словам бывшего замглавы МЧС РФ Юрия Бражникова, данное возгорание сравнимо с пожаром в Измите на объекте концерна «Тюпраш» в августе 1999 года.
Тогда спасателям удалось ликвидировать пламя с помощью трех самолетов-танкеров Ил-76. Они сбили огонь «водяным ударом». Бражников отметил, что пожар в порту Искендерун также можно было потушить данным методом.
Российские спасатели продолжают помогать в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Как сообщил советник главы МЧС Данила Мартынов, подразделения будут работать круглосуточно.