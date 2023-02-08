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ООН отказалась комментировать сведения о причастности США к терактам на «СП»

Политика
ООН отказалась комментировать сведения о причастности США к терактам на «СП»

ООН не может подтвердить подлинность информации о причастности Соединенных Штатов к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Данные о причастности США к подрыву ранее обнародовал американский журналист Сеймур Херш. Согласно его материалам, в подготовке терактов участвовало ЦРУ. Взрывчатка была прикреплена к газопроводу в ходе учений НАТО летом 2022 года.

«Я не могу проверить это конкретное сообщение. Это вам, журналистам определять достоверность этих утверждений. Больше у меня нет каких-либо комментариев на данном этапе», — заявил Хак.

Расследование Херша ранее прокомментировал представитель Пентагона. Он опроверг причастность США к произошедшим терактам.
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