ООН отказалась комментировать сведения о причастности США к терактам на «СП»

ООН не может подтвердить подлинность информации о причастности Соединенных Штатов к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Данные о причастности США к подрыву ранее обнародовал американский журналист Сеймур Херш. Согласно его материалам, в подготовке терактов участвовало ЦРУ. Взрывчатка была прикреплена к газопроводу в ходе учений НАТО летом 2022 года.
«Я не могу проверить это конкретное сообщение. Это вам, журналистам определять достоверность этих утверждений. Больше у меня нет каких-либо комментариев на данном этапе», — заявил Хак.
Расследование Херша ранее прокомментировал представитель Пентагона. Он опроверг причастность США к произошедшим терактам.